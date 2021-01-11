أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

Print
قال: احتمال تكررها على النماص فجر غدٍ الثلاثاء

أرجعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: سبب هطل الثلوج في مركز باللسمر التابع لمنطقة عسير، هو التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تحت الصفر، مع توفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج.

وأكد الباحث "الحصيني" أنهُ وعند وجودها تتوفر الحالات الثلاث التي تُمكّن بخار ليتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة.

وتوقّعَ "الحصيني" احتمالاً أن تتكرر نفس الحالة على محافظة النماص، وأن يهطل عليها الثلج فجر غدٍ الثلاثاء 28/ 5/ 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

شبكة عيون الإخبارية