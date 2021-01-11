شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة

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يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار ويخطط لجولات داخل المملكة وخارجها

يقطع فريق نسائي لركوب الدراجات الهوائية يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار والمستويات، عشرات الكيلو مترات يومياً من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة والنشاط.

وأكدت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، لقناة الإخبارية، أنه يمكن ممارسة الرياضة، ومنها ركوب الدراجات الهوائية في أي عمر وفي أي مستوى إذا كان ذلك يعود بالفائدة الإيجابية على الصحة، مشيرة بأن الفريق الذي تم تأسيسه منذ سنة يضم 20 رجلا وسيدة بعضهم يركب الدراجة لأول مرة! ويجدن الدعم والمشاركة من إخوانهن وأزواجهن وبناتهن.

ولفتت "القويز" بأن "الهدف من تأسيس الفريق التشجيع على ممارسة الرياضة، ففي العام الماضي كنا نقطع مسافة 20 كلم في اليوم، والآن وصلنا إلى 70 كلم يومياً، وهذا إنجاز لكل الأعمار".

وأضافت: "قطعنا مسافة 200 كلم على مدى يومين في جولتنا في محافظات منطقة الرياض، وذلك انطلاقاً من قرية الحسي إلى المجمعة بمسافة 120 كلم، ثم جولة في مدينة الغاط لمسافة 80 كلم، وقد تعرفنا خلال الرحلة على مدن ومحافظات المنطقة"، مشيرة بأن جولتهم الشهر المقبل ستكون إلى مدينة شقراء.

وكشفت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، عن نيتهن مستقبلاً القيام بجولات داخل المملكة وخارجها، موضحة سهولة الانضمام للفريق عن طريق إرسال رسالة إلى حساب الفريق بالانستغرام، والتي تجد الترحيب والقبول.