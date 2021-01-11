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9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

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9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني 9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

مصراوي Masrawy

06:47 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر استئناف المحامي هاني سامح، وكيلًا عن الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc، من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني"، وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

واتهم دفاع هيام سليم، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

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