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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا

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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا

مصراوي Masrawy

06:44 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع واختلاس 13 مليونًا و543 ألف جنيه، تأجيلاً إدارياً.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع. ر" 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا. م" و"ماجدولين. م. خ"، و"سهام. ا. م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.

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