القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

استمرارًا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة في مجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية المهمة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكي ومنطقة الأسواق وموقف أتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا، والمنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومي.

وتعد هذه المناطق من أهم المناطق بالقاهرة التي تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومي، إضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما، في توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصًا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من انتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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