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مصراوي Masrawy

وكالات

منع جمهوريون مساء الاثنين، مشروع قانون قدمه زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، يهدف إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستوري الأمريكي، لنقل السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى نائبه مايك بنس، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إددن الديمقراطيين يطالبون بنس بالرد خلال 24 ساعة. وإذا لم يحدث ذلك فإن الديمقراطيين سيطرحون قرار عزله ترامب للمناقشة.

وكشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي لم يتحدث منذ أحداث الشغب في الكونجرس، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل "توازنًا عقليًا".

وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.