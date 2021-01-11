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الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

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الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

مصراوي Masrawy

06:18 م الإثنين 11 يناير 2021

القاهرة - (د ب أ)

انتقد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن هذه الخطوة "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يعمل على المضي قدمًا في بناء نحو 800 وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع وزارء خارجية وفرنسا وألمانيا: "هذه الخطوة تضاف إلى خطوات إسرائيلية أخرى تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق سلام دائم وشامل".

وشارك الصفدي في الاجتماع الرباعي بالقاهرة، الذي ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بهدف بحث سبل إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لما يقرب من سبع سنوات بعد فشل المحاولة الأخيرة في أبريل 2014، وذلك على الرغم من جهود وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

وتابع الصفدي قائلا: "مثل هذه الإجراءات لا تخلق بيئة تدفع قدما نحو استئناف المفاوضات.. سنواصل العمل لتمهيد الطريق للعودة إلى المفاوضات".

ودعا وزير الخارجية الأردني إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه الاستيطان الإسرائيلي وتوسعته وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي.

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