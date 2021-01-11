أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

Print
‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

06:12 م الإثنين 11 يناير 2021

‏البحرين - (ا ش ا)

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، الأهمية البالغة لقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميلشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه.

ورحبت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، باعتباره خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني، ومواجهة إصرار الحوثيين المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية