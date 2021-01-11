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وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يغادرون القاهرة

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وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يغادرون القاهرة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يغادرون القاهرة

مصراوي Masrawy

06:10 م الإثنين 11 يناير 2021

- (أ ش أ)

غادر القاهرة مساء اليوم، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، وجان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، بعد زيارة لمصر استقبلهم خلالها الرئيس عبد الفتاح .
كما شارك الوزراء الثلاثة وسامح شكري وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق؛ لمناقشة الرؤية المشتركة للدول الأربع لسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

واتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قدمًا تجاه السلام.

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