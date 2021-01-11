أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت

Print
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت
الأردن سجلت 1461 إصابة و 19 حالة وفاة

كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا و1355 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الكويت
سجلت الكويت 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 154841 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 945 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 366 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 308670 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 290430 حالة شفاء بعد تسجيل 1645 حالة إضافية، كما سُجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4043 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

شبكة عيون الإخبارية