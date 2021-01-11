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هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

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هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم
عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين: إن ثلاثة متهمين في قضايا إعدام تمكّنوا من الهرب من سجن عمومي في محافظة طنطا.

وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، فإن 3 متهمين في قضايا إعدام، تمكنوا من الهرب في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأشار إلى أن ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية في ، كثفوا جهودهم لكشف غموض واقعة هروبهم، لافتةً إلى أنهم هربوا من سجن طنطا العمومي عبر أسطح المساكن المجاورة للسجن.

وأوضح المشرف العام بسجن طنطا العمومي أنه أرسل بلاغاً حول هروب ثلاثة سجناء في ظروف غامضة من داخل أسوار السجن المذكور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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