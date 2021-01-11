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أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن

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بقيمة إجمالية تجاوزت 93 مليون ريال

أمير تبوك يشهد مراسم توقيع عقود إنشاء واستكمال مشاريع خدمية وأنسنة المدن

شهد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مراسم توقيع أمانة منطقة تبوك لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 93 مليون ريال، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، ومسؤولي الشركات المنفذة.

وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع استكمال إنشاء نفق طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد (المرحلة الثانية) بقيمة تجاوزت الـ 83 مليون ريال، والذي يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لأمانة المنطقة لرفع كفاءة الطريق المحورية والرئيسة ورفع كفاءة الطرق الداخلية والعابرة بمدينة تبوك، وكذلك عقد مشروع توريد وزراعة للمنتزهات والحدائق والطرق بمدينة تبوك بقيمة اجمالية تقارب الـ 10 ملايين ريال، ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الأمانة لأنسنة المدن وزيادة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها, وتحسين المشهد الحضاري.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان، بما شاهده واطلع عليه خلال المراسم وبالدور التنموي الذي ستؤديه هذه المشاريع لاسيما في أنسنة المدن وتطويرها ورفع كفاءة الطريق المحورية بمدينة تبوك.

وأكد أهمية تنفيذ العمل بكل دقة، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- من دعم متواصل للمشروعات التنموية التي تلامس اهتمام المواطن وتحقق احتياجاته.

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان على متابعته ودعمه لمشروعات الأمانة في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، واهتمامه بكافة الأعمال التي تصب في مصلحة المواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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