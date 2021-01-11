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الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

05:59 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء في المدارس ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها.

وأضافت أن ذلك بشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].

وأوضحت أنه بالنسبة للمحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنه جائز أيضًا لكن بشروط قد وضعها العلماء وهي كالتالي:

1- أن تكون المحادثة بينهما بقدر الحاجة وفي حدود الضرورة؛ حتى لا تكون سببًا من أسباب الفساد والفتنة.

2- ألَّا تكون المحادثة بينهما عبارة عن مضيعة للوقت بلا فائدة، فتكون مدخل من مداخل وساوس الشيطان.

3- عدم إرسال المرأة صورها لمن لا تعرفه؛ صيانةً لنفسها ولكرامتها من أن يستعملها أحد المنحرفين بشكل يسيء لها.

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