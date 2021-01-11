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وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط

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وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

06:04 م الإثنين 11 يناير 2021

القاهرة - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أثبت أن "السلام في هذه المنطقة لا يجب أن يكون كلمة غريبة".

جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية الألماني مع نظرائه الفرنسي والمصري والأردني، في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين، لبحث إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

واتفق ممثلو الدول الأربع على مقترحات "لتدابير لبناء الثقة" بين طرفي الصراع في المنطقة.

وتأتي هذه المشاورات في ظل إعلان إسرائيل اعتزامها بناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ودائما ما كانت ألمانيا توجه انتقادات حادة إلى المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ومن المتوقع أن يتعامل معها الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن على نحو منتقد وبطريقة مختلفة عن سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

وحاول ماس التقليل من الآمال المعقودة على تغير الوضع مع قدوم بايدن قائلا إنه لا يفترض أن الصراع في الشرق الأوسط يأتي على رأس قائمة أولويات بايدن، وأوضح أن الأمر مرهون أيضا بالانتخابات الوشيكة في إسرائيل والمزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من مارس المقبل، كما أن من الممكن إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وتابع ماس أنه لهذا السبب فإن من غير المتوقع تحقيق تقدم قبل النصف الثاني من العام الجاري وطالب باستغلال الوقت المتبقي حتى ذلك الموعد لاتخاذ تدابير لبناء الثقة.

كانت المجموعة الرباعية التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن تشكلت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن من أجل تحريك عملية السلام.

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