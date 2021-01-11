أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو

Print
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو

مصراوي Masrawy

05:54 م الإثنين 11 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إغلاق معتقل خليج جوانتانامو في كوبا بعد توليه منصبه.

كان بايدن قد صرح قبل 11 عامًا عندما كان نائبًا للرئيس في حدث في ألمانيا، إن رئاسة أوباما "ستدعم حقوق أولئك الذين نقدمهم إلى العدالة".

وقال في بيان "سنغلق منشأة الاعتقال في خليج جوانتانامو"، وهو تعهد لم يتم الوفاء به.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي، نُشر على الإنترنت إنه يستطيع الآن الوفاء بهذا التعهد وجاء البيان مصحوبا بتقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين في المعتقل .

في عام 1898 تدخلت الولايات المتحدة في حرب الاستقلال بين كوبا وإسبانيا. وتم التوصل إلى اتفاق عام 1903 يسمح للولايات المتحدة باستخدام الجزء الشرقي من مقاطعة جوانتانامو كقاعدة بحرية.و بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، أنشأت الولايات المتحدة سجنًا لاحتجاز الإرهابيين الإسلاميين المشتبه بهم دون محاكمة.

وقالت ماجا ليبينج، خبيرة شؤون الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية بألمانيا: "منذ ذلك الحين، ارتكبت جرائم هناك، في تحد للقانون الدولي".

يصف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعتقلين، بما في ذلك التسليم والتعذيب وغياب محاكمات عادلة. وفي الآونة الأخيرة، تم احتجاز 40 شخصًا هناك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية