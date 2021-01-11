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إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

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إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

مصراوي Masrawy

06:07 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الإثنين، العاملين بـ ٥ مراكز شباب للتحقيق، بسبب إغلاق مراكز الشباب في أوقات العمل الرسمية.

يأتي ذلك بناءً على لجنة متابعة ميدانية شكلها وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، مكونة من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعيسى محمد مدير إدارة الشؤون الإدارية، لمتابعة 15 مركز شباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير للمباني الإدارية والملاعب والانضباط في العمل.

أسفرت المتابعة عن وجود عدد من المراكز المفتوحة ونظيفة ومعقمة، وتبين التزام العاملين بها وممارسة الأنشطة، وهي "كفر مناقر - الرملة - ميت العطار- الفاخورة - طحلة - كفر طحلة - أشراف دجوى - طنط الجزيرة - برشوم الصغرى - العمار الكبرى".

في حين تبينت لجنة المتابعة من وجود مراكز مغلقة، وهي "السلام بساحل دجوى الساعة - دجوى - أكياد دجوى - كفر الرجالات - برشوم الكبرى"، وتغيب العاملين عنها في أوقات العمل الرسمية.

وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق في غلق المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيال ذلك.​

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