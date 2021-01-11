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مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا

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مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا

مصراوي Masrawy

05:42 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى ناصر العام تمام شفاء طفلة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، تبلغ من العمر 7 سنوات، وقد خضعت للعلاج لمدة أسبوعين بعزل المستشفى، حتى تماثلت للشفاء وفق ما أثبتته نتيجة المسحة الطبية.

أوضح المستشفى، في بيان اليوم الإثنين، أن 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال تخضع للعلاج بقسم العزل، إلى جانب متابعة عدد آخر من الحالات المعزولة منزليًا.

ومن ناحية أخرى، أعلن مستشفى الأطفال التخصصي في بنها، استقرار حالتي اشتباه استقبلهما المستشفى، أمس، حيث جرى عمل المسحة الخاصة بهما، وفي انتظار النتيجة، بعد حجزهما في قسم عزل.

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