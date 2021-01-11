الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090

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مصراوي Masrawy

كتب – مصراوي:

تبدأ الإعلامية ياسمين محفوظ، الخميس المقبل، حلقات برنامجها "واقع افتراضي" في ثوبه الجديد، على إذاعة الراديو 9090.

يذاع البرنامج كل خميس من 2 لـ 3 مساءً. تدور فكرته حول تحويل أشخاص حقيقيين لافتراضيين، وفى كل حلقة تتم مناقشة سلوك معين من سلوكياتنا، إضافة إلى تحليل الشائعات التي تُنشر على السوشيال ميديا لمعرفة من ورائها والهدف منها. ويتضمن البرنامج في ثوبه الجديد فقرة لمناقشة قضية هامة مطروحة على السوشيال ميديا.

ياسمين محفوظ صحفية عملت في عدة صحف ومواقع إخبارية بينها مصراوي. واختيرت عام 2017 ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرًا على مستوى قارة إفريقيا، فضلا عن عضويتها في لجنة التحكيم في "جائزة الكويت للإبداع الإعلاني" التابع لملتقى الإعلام العربي.