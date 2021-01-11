كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت

★ ★ ★ ★ ★

الأردن سجلت 1461 إصابة و 19 حالة وفاة

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا و1355 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الكويت

سجلت الكويت 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 154841 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 945 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 366 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 308670 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 290430 حالة شفاء بعد تسجيل 1645 حالة إضافية، كما سُجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4043 حالة.فيروس كورونا الجديد