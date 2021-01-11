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جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا

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جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا

مصراوي Masrawy

05:43 م الإثنين 11 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)


صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بأنه تم توزيع 2.4 مليون جرعة لقاح ضد المستجد (كوفيد-19) على مستوى المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته أحد مراكز التلقيح في جنوب غرب انجلترا.
وقال جونسون، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، "اعتقد أنه تم تلقيح 2 مليون شخص تقريبًا، أو تم توزيع 2.4 مليون جرعة من اللقاح".
وأضاف أن 40% من المواطنين البالغين الثمانين عامًا تم تلقيحهم بجرعة واحدة على الأقل، موضحًا أنه تم إعطاء اللقاح لـ 23% من المقيمين في دور المسنين في جميع أنحاء البلاد.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة ارتداء الأشخاص الكمامات الوقائية في المتاجر، إلى جانب الحفاظ على اجراءات التباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن البريطانية تقوم بمراجعة الأوضاع الخاصة بانتشار الفيروس بشكل دائم، مؤكدًا على أن الحكومة ستشدد الإجراءات الاحترازية في حالة اقتضت الضرورة ذلك.
يذكر أن جونسون أعلن في خطاب تليفزيوني لأسبوع الماضي فرض إغلاق جديد في إنجلترا، كما دعا الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.

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