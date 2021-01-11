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الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ

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الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ

مصراوي Masrawy

05:33 م الإثنين 11 يناير 2021

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل وزارة الصحة اللقاح الروسي ضد "سبوتنيك في" في إطار ترخيص الطوارئ.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي، أن الوزارة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية.

وأوضحت الكيلة أن الوزارة ستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها للطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70 بالمئة من المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن استيراد لقاح فيروس كورونا سيكلف السلطة الفلسطينية حوالي 21 مليون دولار.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 165 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1768 حالة وفاة.

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