الحزب الحاكم يفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات في كازاخستان

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ)

فاز الحزب الحاكم في كازاخستان، نور أوتان (نور الوطن)، اليوم الاثنين، بأغلبية مطلقة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي رافقتها احتجاجات ودعوات للمقاطعة.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، بأن حزب نور أوتان حصل على 71% من الأصوات، أي أقل بـ 10 نقاط مئوية عن النتيجة التي حققها في الانتخابات الأخيرة قبل خمسة أعوام.

وبهذه النتيجة، تمكن حزبان آخران من دخول البرلمان الجديد ، حيث تمكنا من اجتياز حاجز 7%، وحصل حزب "اك شول" (المسار المشرق) على 9ر10% من الأصوات وفقا للجنة، كما حصل حزب الشعب الكازاخستاني 1ر9% من الأصوات وكلاهما موالٍ للحكومة.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف اليوم الأحد "كلما زاد عدد الأحزاب في برلماننا، كان ذلك أفضل لمستقبل بلادنا".

كما قال إنه سيتحدث مع البرلمان بشأن الإصلاحات يوم الجمعة المقبل.

في غضون ذلك، أكد مراقبون دوليون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في كازاخستان أمس لم تكن تتضمن "خيارًا حقيقيًا"، وذلك بسبب القيود المفروضة على الحريات الأساسية وغياب التنافسية.

وقال "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" التابع للمنظمة، في بيان اليوم: "بما أن جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات تدعم سياسات الحزب الحاكم، فإن الانتخابات لم تكن تنافسية، ولم يكن لدى الناخبين بدائل سياسية حقيقية للاختيار من بينها".

وأعرب المكتب عن القلق بشأن استمرار "العوائق الكبرى" أمام الحرية في تكوين الجمعيات والتجمع، والتي كان لها تأثير سلبي على أنشطة الحملات الانتخابية.

وأضاف المكتب في البيان أنه لم يتم التعامل بعد مع توصيات يتم تقديمها منذ أمد بعيد تتعلق بالحريات الأساسية وأهلية التصويت والترشح للانتخابات، وتسجيل الناخبين، ونشر نتائج الانتخابات.