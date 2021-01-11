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مصراوي Masrawy

السعودية - (أ ش أ)

أكدت المملكة العربية السعودية، أن تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" من قبل الإدارة الأمريكية سيسهم في وضع حدٍ لأعمال الحوثي الإرهابية، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.. مؤكدة دعم الرياض لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفتس ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.