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محافظ بني سويف يتفقد الغازات الطبية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

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محافظ بني سويف يتفقد الغازات الطبية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية محافظ بني سويف يتفقد الغازات الطبية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

مصراوي Masrawy

05:37 م الإثنين 11 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، يرافقه اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مصنعًا للغازات الصناعية والطبية في منطقة كوم أبوراضي الصناعية، والذي يعمل بطاقة 800 أسطوانة أكسجين، حيث اطمأن على انتظام العمل بالمصنع وتلبية احتياجات القطاع الطبي من الأكسجين.

جاء ذلك في حضور المهندس حامد صديق رئيس المنطقة، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى.

استمع المحافظ إلى مسؤولي المصنع عن سير منظومة العمل، وتابع الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أي مشكلة قد تواجه انتظام العمل بمصانع الأكسجين، خاصة في تلك الفترة التي تشهد تزايد الطلب على الأكسجين في ظل تداعيات أزمة .

كلف المحافظ رئيس المدينة بالتواجد اليومي والتواصل على مدار الساعة بمسؤولي المصانع والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجهًا بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائي الواصل لمصانع الأكسجين مع تجهيز البدائل في حالة الطوارئ.

استكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية الذي يعتمد على المكون المحلي لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلي والتصدير للخارج مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.

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