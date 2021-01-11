14 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة وغير القادرة ببني سويف خلال 2020

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، أنه جرى استخراج 4 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لسيدات في بني سويف، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت، ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة.

أوضحت محمود أن إجمالي ما جرى استخراجه من بطاقات الرقم القومي على مدار عام 2020 وحتى اليوم بلغ 14 ألف بطاقة، مشيدةً بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.​