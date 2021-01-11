غلق 4 محال لم تلتزم بإجراءات مواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الحملة ممثلون عن كل من الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطرق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

من جانبه، قال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن الحملة توجهت لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل ومنطقة الدخيلة.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وقد حررت ٤ محاضر بعدم توافر الشهادات الصحية ووجود مخالفات للاشتراطات الصحية. فضلاً عن ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.

كما جرى التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات إشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩ مخالفات بيئية.

بدوره، أكد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظًا على سلامتهم. ​