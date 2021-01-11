وزير خارجية ألمانيا يغادر القاهرة بعد المشاركة بالاجتماع الرباعي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، بعد زيارة للبلاد التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في إطار مجموعة ميونخ، الذي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، لاستكمال الجهود المستهدفة وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، غادر هايكو والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة، وأنهيت إجراءات سفرهم باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعهم عدد من العاملين بالسفارة الألمانية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية.

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