أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج

Print
للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج
مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة

للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج

أظهر مقطع تم تداوله، اليوم، الاعتداء مجدداً على الأشجار بشعاب شرق الأفلاج.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء اليوم الإثنين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" ناشراً فيديو لعملية الاحتطاب: "الجريمة الخامسة المصورة وما خفي أدهى، وأعظم عشرات الأشجار في السهل الفقير أصلاً بالأشجار، تم اجتثاثها من على وجه الأرض".

يُذكر أن عمليات الاعتداء على الأشجار ظهرت هذا العام في العديد من مقاطع الفيديو مع مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج، لإيقاف هذه الاعتداءات الجائرة ضد البيئة واقتلاع أشجارها الخضراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

ضبط الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو بملابس داخلية في دمياط

ضبط الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو بملابس داخلية في دمياط

الإفتاء: مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة - فيديو

الإفتاء: مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة - فيديو

شبكة عيون الإخبارية