أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صحة البحيرة: أغلقنا ٣٣ منشأة طبية تعمل دون ترخيص في ديسمبر

Print
صحة البحيرة: أغلقنا ٣٣ منشأة طبية تعمل دون ترخيص في ديسمبر صحة البحيرة: أغلقنا ٣٣ منشأة طبية تعمل دون ترخيص في ديسمبر

مصراوي Masrawy

05:20 م الإثنين 11 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في محافظة البحيرة أن شهر ديسمبر الماضي شهد تكثيف للحملات التفقدية بالمنشآت الطبية الخاصة في مراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار متابعة تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة المستجد..

وفق إدارة العلاج، تابعت الحملات ٥٢ منشأة صحية خلال شهر ديسمبر، وفحصت ١٦ شكوى ضد عدد آخر من المنشآت، فيما أصدرت ٣٣ قرار غلق لمنشآت تعمل دون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص.

في السياق، شدد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمود طلحة على استمرار حملات المتابعة الميدانية، ورصد كل المخالفات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية