صحة البحيرة: أغلقنا ٣٣ منشأة طبية تعمل دون ترخيص في ديسمبر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في محافظة البحيرة أن شهر ديسمبر الماضي شهد تكثيف للحملات التفقدية بالمنشآت الطبية الخاصة في مراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار متابعة تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد..

وفق إدارة العلاج، تابعت الحملات ٥٢ منشأة صحية خلال شهر ديسمبر، وفحصت ١٦ شكوى ضد عدد آخر من المنشآت، فيما أصدرت ٣٣ قرار غلق لمنشآت تعمل دون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص.

في السياق، شدد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمود طلحة على استمرار حملات المتابعة الميدانية، ورصد كل المخالفات.​