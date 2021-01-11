محافظ دمياط توجه بالإسراع في معدلات فحص طلبات التصالح

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا مع إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠.

تناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالطلبات التي جرى البت فيها، والطلبات غير المستوفاة للشروط، وفقاً لبنود قانون التصالح في مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك.

وناقشت المحافظ، كافة المحاور المُتعلقة بذلك الملف وتذليل كافة العقبات التي قد تعيق تنفيذ أعمال فحص الطلبات و المعاينة، مؤكدة على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ هذه الأعمال، وإخطار أصحاب الشأن باستكمال الأوراق المطلوبة.

وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.