محافظ أسيوط يعتمد قرار ترقية 16 معلمًا ومختصا بالتربية والتعليم

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أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، حركة ترقيات 15988 معلمًا وأخصائيًا من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها.

أصدر محافظ أسيوط القرار رقم "73" لسنة 2021 والذي ينص على إنه اعتبارا من 1 يناير 2020 ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة النوعية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في هذه الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة والبالغ عددهم (34) من وظائف المعملين أو ما يعادلها طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وتضمن القرار أن ينقل شاغلو الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين إلى وظيفة معلم/أخصائي وينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/أخصائي أول وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول (أ)/ أخصائي أول (أ) وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (225) بتاريخ 26 نوفمبر 2020 على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للوظيفة اعتبارا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.

كما أصدر محافظ أسيوط القرار رقم "74" لسنة 2021 والذي ينص على اعتبارا من 1 يناير 2021 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة للترقية) إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (15954) وفقا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.