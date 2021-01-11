أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط استمرار التوترات مع تركيا

Print
اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط استمرار التوترات مع تركيا اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط استمرار التوترات مع تركيا

مصراوي Masrawy

04:48 م الإثنين 11 يناير 2021

أثينا - (د ب أ):

نقلت صحيفة "تا نيا" اليونانية، اليوم الاثنين، عن مصادر بوزارة الدفاع أنه من المقرر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية بالبلاد من تسعة أشهر إلى 12 شهرا اعتبارا من مايو القادم.

وسيرفع هذا الإجراء عدد الجنود في الخدمة الإلزامية من مئة ألف إلى 133 ألفا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الذكور فوق 18 عاما تأدية خدمة إلزامية بالقوات المسلحة اليونانية، بينما هذه الخدمة اختيارية للإناث.

ويأتي هذا التغيير وسط استمرار الخلافات مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن بالفعل عن التمديد في سبتمبر، إلا أنه لم يوضح متى سيدخل حيز التنفيذ.

ووفقا لتقارير إخبارية، فإن معظم الوحدات العسكرية اليونانية تعاني من نقص في الأفراد. كما أن عدد السكان اليونانيين يتراجع، ما يؤدي أيضا إلى تراجع أعداد العسكريين.

وتخطط اليونان أيضا لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، والتي من المقرر أن يوافق عليها البرلمان هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى فرقاطات جديدة، وغير ذلك من المعدات العسكرية.

ووفقا لأحدث الأرقام، فإن اليونان تنفق 2.58% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية