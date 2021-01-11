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وزير الطيران يتفقد أوتوبيسات نقل الركاب الجديدة.. وإعادة تشغيل طائرة بوينج للشحن الجوي

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وزير الطيران يتفقد أوتوبيسات نقل الركاب الجديدة.. وإعادة تشغيل طائرة بوينج للشحن الجوي وزير الطيران يتفقد أوتوبيسات نقل الركاب الجديدة.. وإعادة تشغيل طائرة بوينج للشحن الجوي

مصراوي Masrawy

04:46 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مهبط مطار القاهرة الدولي، يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، لمشاهدة الدفعة الجديدة من أوتوبيسات نقل الركاب بالمهبط، والبالغ عددها 7 أوتوبيسات في ظل خطة تحديث وتطوير معدات شركة للطيران للخدمات الأرضية.

واطمأن منار على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وشدد على ضرورة الالتزام بها؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

وتفقد وزير الطيران المدني هنجر 7٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكان في استقباله المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"؛ لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200؛ لضمها إلى أسطول الشحن الجوي.

وتابع الوزير التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التي تم إجراؤها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى؛ لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

وتوجه الوزير لزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذي يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط، وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

ووجه وزير الطيران بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة، ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

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