وزيرة الصحة: انخفاض وفيات كورونا في الموجة الثانية بنسبة 50%

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أعداد الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل من الموجة الأولى بنسبة 50%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة من داخل غرفة أزمات إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة، اليوم الاثنين.

وأضافت أن مصر شهدت انخفاضا في المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة عدد السيارات لزيادة تدفق الأكسجين، كنوع من مواجهة مشكلات الطقس ووجود الشبورة، وعدم تأخير وصول السيارات.