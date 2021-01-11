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تسجيل وفاة حالتي كورونا في شمال سيناء وشفاء 32 آخرين

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تسجيل وفاة حالتي كورونا في شمال سيناء وشفاء 32 آخرين تسجيل وفاة حالتي كورونا في شمال سيناء وشفاء 32 آخرين

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 11 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا ممن كانوا يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام بقسم العزل وشفاء 32 حالة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إحصائية كورونا اليوم سجلت حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة بشمال سيناء إلى 75 حالة وفاة وإجمالي حالات الإصابة بكورونا 257 حالة وشفاء 1315 حالة.

وأضاف شوكة بأن هناك 18 حالة حاليا تحت الحجز بأقسام العزل بمستشفيات العريش وبئر العبد فضلا عن 114 حالة عزل منزلي.

وتابع أن مستشفى شهدت تركيب خزان اكسجين سائل سعة ١٠٨٠٠ لتر، تنفيذا لوعود وزير الصحة الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها الأخيرة لمستشفيات شمال سيناء،

وقال إنه جرى تركيب الخزان بالفعل بالمستشفى ودخل حيز الخدمة بعد تسهيل وصوله بسرعة كبيرة بمساهمة الأجهزة الأمنية في تذليل الصعاب وتأمين وصول خزان الأكسجين.

كورونا.. لحظة بلحظة

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