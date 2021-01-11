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وفاة 8 حالات بكورونا المستجد في القليوبية خلال 24 ساعة

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وفاة 8 حالات بكورونا المستجد في القليوبية خلال 24 ساعة وفاة 8 حالات بكورونا المستجد في القليوبية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

04:52 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعزل قها ومستشفى شبين القناطر التي سجلت "اليوم" وفاة حالتين لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما، والثانية عجوز عمره 67 عامًا.

وأضاف المصدر، أن عزل قها سجل خلال الـ24 ساعة المنقضية وفاة 6 حالات متأثرين بمضاعفات كورونا المستجد "كوفيد - 19"بينهم سيدتان وعامل، مشيرًا أن المتوفين من مراكز طوخ وبنها.

في وقت سابق أعلنت مستشفى بنها التعليمي وفاة هاني العطا فني التمريض بالمستشفي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19، حيث يعد الشهيد الثالث من المستشفى الذي توفا متأثرا بكورونا.

فيما كشف المستشفى والمخصصة لعزل مرضى المستجد في بيان لها على صفحة المستشفى الرسمية في الفيس بوك، تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين، وقال البيان الرجاء الحذر وإن شاء الله تنكسر الموجه.

وشددت الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى على ضرورة الحذر في هذه الفترة بشدة، مشيرة أن المستشفى سجلت حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفى متمنية له الشفاء العاجل.

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مصراوي Masrawy

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