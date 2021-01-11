أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 112 طن أسماك في جنوب سيناء

Print
بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 112 طن أسماك في جنوب سيناء بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 112 طن أسماك في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

04:47 م الإثنين 11 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال صفوان المراغي، مدير قطاع الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توزيع 112 طن أسماك، من حصة السمك المدعم للمحافظة خلال شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، على المنافذ المخصصة لبيع الأسماك المدعمة، بسعر يتراوح بين ٤ جنيهات وحتى ٨ جنيهات للكيلو.

وأضاف مدير قطاع الثروة السمكية في تصريح له اليوم الإثنين، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، ويتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية، وإقامة مشروعات متعلقة بالمنتجات السمكية، وإنشاء مراكز بيع وتوزيع الأسماك من خلال برادات بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري مقسم إلى ثلاث مراحل ضمن خطة الدولة في إقامة المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه ، جري استلام المرحلة الأولي من أعمال تطوير الميناء والتي تضمنت تطوير أرصفة الميناء، وإنشاء مباني إدارية وخدمية، بتكلفة 45 مليون جنيه، جرى إنشاء رصيف بحري بطول 270 مترًا طول وغاطس 5 أمتار.

كما جرى إنشاء مبنى إدارى بمساحة 80 مترًا، مكون من طابقين، وإنشاء مبنى خدمات الصيادين بمساحة 100 متر مكون من طابقين، وتوصيل خط المياه بالشبكة الرئيسية وإطلاق التيار الكهربائي، ورفع كفاءة المبنى الحالي بمساحة 60 مترًا.

وأكد أنه جرى إنشاء بوابات وأسوار وغرف خدمات جديدة مع رفع كفاءة محطة الوقود، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته وتجديد وإحلال شبكات البنية التحتية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية