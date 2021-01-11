بـ4 جنيهات للكيلو.. توزيع 112 طن أسماك في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال صفوان المراغي، مدير قطاع الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توزيع 112 طن أسماك، من حصة السمك المدعم للمحافظة خلال شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، على المنافذ المخصصة لبيع الأسماك المدعمة، بسعر يتراوح بين ٤ جنيهات وحتى ٨ جنيهات للكيلو.

وأضاف مدير قطاع الثروة السمكية في تصريح له اليوم الإثنين، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، ويتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية، وإقامة مشروعات متعلقة بالمنتجات السمكية، وإنشاء مراكز بيع وتوزيع الأسماك من خلال برادات بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري مقسم إلى ثلاث مراحل ضمن خطة الدولة في إقامة المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه ، جري استلام المرحلة الأولي من أعمال تطوير الميناء والتي تضمنت تطوير أرصفة الميناء، وإنشاء مباني إدارية وخدمية، بتكلفة 45 مليون جنيه، جرى إنشاء رصيف بحري بطول 270 مترًا طول وغاطس 5 أمتار.

كما جرى إنشاء مبنى إدارى بمساحة 80 مترًا، مكون من طابقين، وإنشاء مبنى خدمات الصيادين بمساحة 100 متر مكون من طابقين، وتوصيل خط المياه بالشبكة الرئيسية وإطلاق التيار الكهربائي، ورفع كفاءة المبنى الحالي بمساحة 60 مترًا.

وأكد أنه جرى إنشاء بوابات وأسوار وغرف خدمات جديدة مع رفع كفاءة محطة الوقود، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته وتجديد وإحلال شبكات البنية التحتية.