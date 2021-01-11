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حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"

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حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"
خطوة منسجمة مع مطالبات الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات الانقلابيين

حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.
وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار ، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية .
وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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