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الجمعة.. قافلة مرورية لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات في الوادي الجديد

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الجمعة.. قافلة مرورية لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات في الوادي الجديد الجمعة.. قافلة مرورية لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 11 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنظم إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، يوم الجمعة المقبل ١٥ يناير الجاري، قافلة مرورية، وذلك للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات بكل سهولة بدلا من سفرهم مسافات بعيدة إلى مقر إدارة المرور في مدينة الداخلة.

وقال المهندس عبد الحكم جبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أن القافلة تأتي من خلال العمل على رفع مستوى الخدمات الجماهيرية والمقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن وأقسام محافظة الوادي الجديد، ونقل الخدمات للمدن البعيدة للتسهيل عليهم لفحص ومراجعة أعمال الرخص الخاصة بهم سيارتهم.

وأضاف رئيس مركز بلاط، تقرر توجيه القافلة المرورية من إدارة مرور الوادي الجديد، يوم الجمعة الموافق ١٥ يناير، وذلك للقيام بأعمال وحدة تراخيص المرور على أن تبدأ الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء المتقدمين لأعمال التراخيص.

وناشد جبالي، أهالي مركز بلاط، الراغبين في فحص وترخيص جميع السيارات والدراجات البخارية، التوجه لديوان المركز.

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