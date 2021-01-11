أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان

Print
تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان

مصراوي Masrawy

04:24 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة محامية وسحلها على الأرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ترصدا للمجني عليها بأحد شوارع وادي حوف بالمعصرة، واستغلا سيرها بمفردها ثم هاجمها أحدهما وانتزع حقيبة يدها بالقوة فتمسكت بها وسقطت على الأرض، ثم سحلها قرابة مترين وسرق الحقيبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يستقل دراجة نارية استقلها المتهم الأول وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.

وكشفت مناظرة النيابة للمجني عليها إصابتها بسحجات وكدمات جراء سقوطها على الأرض وسحلها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية