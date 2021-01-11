أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات لليد 2021 (صور)

Print
بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور) بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات لليد 2021 (صور)

مصراوي Masrawy

04:21 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

أجرى رجال الأمن "بروفة" على تأمين حفل افتتاح بطولة لليد 2021، وتأمين كافة مباريات البطولة، وذلك بالملاعب التي ستقام عليها البطولة، بعدما أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد غدًا الأربعاء، وتأمين كافة مباريات البطولة، من خلال المجموعة الافريقية التي تتولى تأمين البطولة بالكامل.

وبدوره، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالجهد الكبير الذي تبذله الأفريقية للأمن والحراسة في تنظيم وتأمين مختلف البطولات الرياضية والأحداث المختلفة علي مستوي الجمهورية، جاء ذلك علي هامش تفقده لآخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الجاري، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه "الإفريقية للأمن والحراسة" كأحد مكتسبات الإدارة المصرية بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر مطلع العام 2019، كما أكد أن تأمين البطولة يتم من خلال الاعتماد علي مجموعة متميزة من الشباب الجامعي الذين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم وفق أحدث البرامج التأهيلية من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع الجهات الأمنية.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري ويتنافس بها 32 منتخبا وتجري المنافسات على الصالات المغطاة باستاد القاهرة ومدينة برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية