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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أجرى رجال الأمن "بروفة" على تأمين حفل افتتاح بطولة كأس العالم لليد مصر 2021، وتأمين كافة مباريات البطولة، وذلك بالملاعب التي ستقام عليها البطولة، بعدما أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد غدًا الأربعاء، وتأمين كافة مباريات البطولة، من خلال المجموعة الافريقية التي تتولى تأمين البطولة بالكامل.

وبدوره، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالجهد الكبير الذي تبذله الأفريقية للأمن والحراسة في تنظيم وتأمين مختلف البطولات الرياضية والأحداث المختلفة علي مستوي الجمهورية، جاء ذلك علي هامش تفقده لآخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الجاري، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه "الإفريقية للأمن والحراسة" كأحد مكتسبات الإدارة المصرية بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر مطلع العام 2019، كما أكد أن تأمين البطولة يتم من خلال الاعتماد علي مجموعة متميزة من الشباب الجامعي الذين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم وفق أحدث البرامج التأهيلية من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع الجهات الأمنية.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري ويتنافس بها 32 منتخبا وتجري المنافسات على الصالات المغطاة باستاد القاهرة ومدينة برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.