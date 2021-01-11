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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته 3 أجهزة طبية حاول تهريبها

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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته 3 أجهزة طبية حاول تهريبها جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته 3 أجهزة طبية حاول تهريبها

مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها أحبطت محاولة تهريب 3 أجهزة طبية مع راكب حاول اللجوء إلى حيلة ذكية بإلغاء سفره إلى لبنان والتوجه إلى وديعة الجمارك بصالة الوصول للإفراج عن أجهزة كانت محجوزة له فور وصوله من الخارج، وحاول الخروج بها وسط زحام الركاب، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه الدكتور صابر عبد الحميد، نائب مدير الإدارة، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلتي الرياض وإسطنبول، في راكب يحاول الخروج من صالة الوصول وسط الركاب القادمين من السفر ويحمل 3 أجهزة طبية، وبفحص جواز السفر الخاص بالراكب تبين قيامه بإلغاء سفره إلى بيروت، وتم سؤاله عن الأجهزة التي يحملها، وتبين أنه كان قد تم حجز هذه الأجهزة منه بإدارة الوديعة عند قدومه من السفر لحين إعادة التصدير، وقام الراكب بإنهاء الإجراءات على هذه الأجهزة من إدارة الوديعة لاصطحابها معه وإعادة تصديرها إلى بيروت، ثم ألغى سفره، محاولًا الخروج بهذه الأجهزة لداخل البلاد.

قرر عبد العال نعمان، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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