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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا في المتوسط اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بمعدل 21% منذ بداية شهر يناير الجاري، بالمقارنة بالأسبوع الأخير من دبسمبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الاثنين.

ولفتت إلى انخفاض نسبة تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بمعدل 15%؜.

وأضافت أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ومتوسط الشفاء زاد بنسبة 5%.

وقالت زايد إن أعداد الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل من الموجة الأولى بنسبة 50%.

وأضافت أن مصر شهدت انخفاضا في المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.