تحسن قريب.. وزيرة الصحة تعلن انخفاض تردد حالات كورونا على المستشفيات

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يوجد اي نقص في إمداد الأكسجين بالمستشفيات، و هناك ثبات في اعداد الاصابات وقلت أعداد الدخول والاشتباه إلى المستشفيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة من داخل غرفة ازمات إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة، اليوم الاثنين.

وأوضحت أنها تجري اجتماعًا يوميا مع 363 مستشفى مخصصة للعزل والفرز لحالات كورونا المستجد لدراسة أي مشكلات تواجه هذه المستشفيات للعمل على تأمين أرواح الناس.

وأشارت إلى ان وزارة الصحة لديها برنامج لمتابعة الحالات في المستشفيات، وهو متاح لكل مؤسسات الدولة المصرية للمشاركة في هذه البيانات وتحسين الخدمة

وطالبت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة تحسنا في وضع كورونا في مصر.