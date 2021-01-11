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الأربعاء القادم.. مجلس النواب الأمريكي سيناقش عزل الرئيس

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الأربعاء القادم.. مجلس النواب الأمريكي سيناقش عزل الرئيس ترامب الأربعاء القادم.. مجلس النواب الأمريكي سيناقش عزل الرئيس
قبل تسلم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير

الأربعاء القادم.. مجلس النواب الأمريكي سيناقش عزل الرئيس ترامب

قال رئيس اللجنة التنظيمية بمجلس النواب إن المجلس سيناقش يوم الأربعاء مساءلة وعزل الرئيس الحالي دونالد من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في الـ20 من يناير، طبقاً لشبكة "سي إن إن".
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن إن يوم الاثنين "من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود".
وأضاف: "نتوقع طرح القضية على جدول الأعمال يوم الأربعاء، وأتوقع الموافقة عليها."
وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارًا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة. في هذه الحالة ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام للغرفة، وبعد 24 ساعة، ستطرح قرارًا آخر بشأن العزل للتصويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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