وزيرة الصحة: زيادة بإصابات كورونا في القاهرة والدلتا.. وانخفاض بجنوب الصعيد

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي تستهدف المحافظات التي بها زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، وهي القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا، أما جنوب الصعيد ليس فيه زيادة كبيرة.

ونصحت الوزيرة مرضى كورونا المعزولين منزليا بالذهاب إلى المستشفيات بشكل سريع حال وجود أي تطور في الأعراض.

وقالت زايد إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى المتابعة المستمرة لتوفر الأكسجين الطبي بالمستشفيات، بعد زيادة الكميات المنتجة خلال الفترة الأخيرة. وأكدت: "البرنامج الذي نتابع من خلاله الأكسجين الطبي متاح أمام كافة مؤسسات الدولة لمشاركة البيانات، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن".

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