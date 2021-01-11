وزيرة الصحة توجه رسالة للمعزولين منزليا بسبب كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالذهاب إلى المستشفيات بشكل سريع حال وجود أي تطور في الأعراض.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين،

أن فرق العزل المنزلي تتابع الحالات وتسجل نسبة تشبع الأكسجين، وطلبنا توريدات لأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين لتوزيعها على المرضى.

لفتت الوزيرة إلى أن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي تستهدف المحافظات التي فيها زيادة في الأعداد، وهي القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا، أما جنوب الصعيد ليس فيه زيادة كبيرة.

اقرأ أيضا:

وزيرة الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة