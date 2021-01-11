أمير تبوك يدشن ويقف غداً على عدد المشروعات التنموية بمحافظة تيماء

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بقيمة إجمالية تقارب 700 مليون ريال

يدشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الثلاثاء، عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة تيماء، بقيم إجمالية تقارب 700 مليون ريال في قطاعات الإسكان والمياه والبلدية.

ورحّب محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، بزيارة أمير منطقة تبوك للمحافظة قائلاً: "سموه دائماً متابع وحريص على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم من خلال هذه الزيارات الميدانية أو من خلال المسؤولين في المحافظة، وتأكيد سموه الدائم على إيصال الخدمات للمواطن".

وأضاف: "أمير منطقة تبوك سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، كما سيطلع على المشاريع الجاري تنفيذها

في بلدية تيماء والمتمثلة في أعمال السفلتة وأرصفة وإنارة وتحسن وتجميل المدينة، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إنشاء المرافق البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون ريال، كما سيضع حجر الأساس لإيصال المياه لعدد من القرى والهجر بالمحافظة، ويطلع على مشاريع المياه القائمة، فيما سيدشن مشروعي إيصال المياه والصرف الصحي لحي الرحمانية".

وبيّن أن قيمة مشاريع المياه مجتمعة قد بلغت مائة واثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائةٍ واثنين وأربعين ألفاً وستمائة وثلاثة وستين ريالاً.

وأشار "السديري" إلى أن أمير تبوك سيدشن إلى جانب ذلك مشروع وزارة الإسكان بمحافظة تيماء، التي تتربع على مساحة 641 ألف متر مربع، وتضم 388 فيلا، و376 أرض مطورة، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل، وثلاثة حدائق وأراض لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.