"ناجز": 100 خدمة عدلية لأكثر من 10 ملايين مستفيد

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المركز يُعتبر أحد مبادرات "العدل" لـ "التحول الوطني"

يسعى برنامج التحول الوطني للارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين جودة خدمات المنظومة العدلية، والعناية بالموثوقية والسرعة والدقة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتطوير تجربة العملاء بما يكفل سهولة الحصول على الخدمات.

وأطلق برنامج التحول الوطني عدداً من المبادرات التي تقودها وزارة العدل، تضمنت تدشين مركز "ناجز"، وهو مركز عدلي نموذجي دشنته وزارة العدل بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب الأعمال والأفراد وشركاء "ناجز"، ويُعنى بتقديم جميع خدمات وزارة العدل تحت سقف واحد، بجودة عالية وبيئة عمل احترافية، توفر على المستفيد وقته وجهده.

ويقدّم المركز أكثر من 100 خدمة عدلية بأوقات مرنة صباحاً ومساءً، أبرزها: خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وطلبات الإنهاءات، والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، وخدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، ويعمل في مركز ناجز فريق عمل مؤهل ومدرب، كما يقدم المركز خدمات الإنترنت المجانية ومجموعةً من الأجهزة الموصولة بالإنترنت لخدمة المستفيدين.

ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتقديم خدمات مخصصة للمستفيدين، وإنجاز الخدمات بسرعة، وتعزيز رضا المستفيدين.

وسعياً لتسهيل الحصول على الخدمات وتوفيرها للمستفيدين بسرعة وسهولة؛ أطلقت وزارة العدل ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بوابة "ناجز" لتقديم الخدمات العدلية الإلكترونية من خلال بوابة موحدة، وتقدم البوابة حالياً أكثر من 120 خدمة عدلية، تشمل التراخيص العدلية، وخدمة الصك الإلكتروني، وإصدار الوكالات بجميع أنواعها، والإفراغ العقاري، وتخدم البوابة أكثر من 10 ملايين مستخدم فعال، مما يسهم في تخفيف الضغط على كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بسرعة، وتيسير التعاملات القضائية وزيادة موثوقيتها.

ناجز