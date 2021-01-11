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وصول أولى الرحلات الجوية القطرية إلى

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وصول أولى الرحلات الجوية القطرية إلى السعودية وصول أولى الرحلات الجوية القطرية إلى

مصراوي Masrawy

03:51 م الإثنين 11 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):

وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، أولى الرحلات القطرية القادمة من الدوحة عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين عقب انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات ونصف.

ذكرت قناة "" السعودية الرسمية مساء اليوم أن ذلك جاء عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين عقب انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت في وقت سابق، استئناف رحلاتها إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا إلى مطار الملك خالد الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية أول أمس السبت استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعياً بدأ من اليوم.

وفي يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفته بدعمها للجماعات الإرهابية وهو ما نفته القطرية.

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